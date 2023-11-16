Тебас: «Барселона» проделала впечатляющую работу по сокращению расходов на зарплаты»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о финансовом положении «Барселоны».

Из-за экономических трудностей каталонский гранд нередко не может зарегистрировать новичков или даже собственных игроков, продливших контракт. «Барселона» по-прежнему сильно ограничена на трансферном рынке, однако, по словам Тебаса, в клубе проделали впечатляющую работу.

«Что нужно ценить в «Барселоне», так как это усилия, которые клуб приложил для сокращения расходов на зарплаты. В «Барселоне» был сильно превышен этот лимит, но теперь всё иначе, что стало результатом проделанной работы», – цитирует Mundo Deportivo главу Ла Лиги.