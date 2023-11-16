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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Барселона» проделала впечатляющую работу по сокращению расходов на зарплаты»

16 Ноября 2023 • 21:16 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о финансовом положении «Барселоны».

Из-за экономических трудностей каталонский гранд нередко не может зарегистрировать новичков или даже собственных игроков, продливших контракт. «Барселона» по-прежнему сильно ограничена на трансферном рынке, однако, по словам Тебаса, в клубе проделали впечатляющую работу.

«Что нужно ценить в «Барселоне», так как это усилия, которые клуб приложил для сокращения расходов на зарплаты. В «Барселоне» был сильно превышен этот лимит, но теперь всё иначе, что стало результатом проделанной работы», – цитирует Mundo Deportivo главу Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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