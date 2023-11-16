​Вейга не вернётся в «Сельту» зимой – правила ФИФА не позволяют

В прессе появилась информация о том, что «Сельта» может арендовать полузащитника Габри Вейгу в зимнее трансферное окно. Впрочем, в клубе из Виго назвали эту информацию «абсурдной», на что обращает внимание Relevo. Более того, Вейга в сезоне 2023/2024 успел сыграть за «Сельту», прежде чем перебраться в «Аль-Ахли». Таким образом, молодой хавбек никак не может вернуться – правила ФИФА позволяют игрокам выступать только за две команды в рамках одного сезона.

Габри Вейге 21 год, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 30 миллионов евро.