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​Вейга не вернётся в «Сельту» зимой – правила ФИФА не позволяют

16 Ноября 2023 • 21:09 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Сельта» может арендовать полузащитника Габри Вейгу в зимнее трансферное окно. Впрочем, в клубе из Виго назвали эту информацию «абсурдной», на что обращает внимание Relevo. Более того, Вейга в сезоне 2023/2024 успел сыграть за «Сельту», прежде чем перебраться в «Аль-Ахли». Таким образом, молодой хавбек никак не может вернуться – правила ФИФА позволяют игрокам выступать только за две команды в рамках одного сезона.

Габри Вейге 21 год, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 30 миллионов евро.

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Сельта Аль-Ахли Джидда Габри Вейга трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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