Лапорта: «Мы полностью поддерживаем Хави»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о положении в клубе главного тренера Хави Эрнандеса.

Неудачные результаты последних матчей команды породили слухи о том, что в «Барселоне» засомневались в способностях Хави. По словам Лапорты, для этого пока нет оснований.

«Я хочу чётко дать понять, что мы полностью поддерживаем Хави. Мы гордимся тем, что человек с такими профессиональными и человеческими качествами является тренером нашей команды», – приводит Хорди Баталья слова президента каталонского гранда.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. 25 ноября коллектив Хави сыграет против «Райо Вальекано».