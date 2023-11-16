Оярсабаль покинул поле в матче с Кипром из-за травмы

Один из лидеров сборной Испании Микель Оярсабаль не смог доиграть даже первый тайм в выездной игре против команды Кипра.

На 39-й минуте Микель замыкал передачу с правого фланга от Хоселу, подстроился под мяч и пробил в подкате. Но подняться после своего удара испанец не смог – он просигнализировал скамейке своей команды, что ему необходима замена. Спустя минуту его заменил Родриго Рикельме.

Отметим, что ранее в матче Оярсабаль оформил гол и ассист.

После перерыва «красная фурия» ведёт с разгромным счётом 3:0. Следить за ходом игры можно в нашей текстовой трансляции.