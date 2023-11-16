​Агент Гюндогана отреагировал на слухи о «Галатасарае»

В Турции появилась информация о том, что полузащитник Илкай Гюндоган ведёт переговоры о переходе в «Галатасарай». Комментарий на этот счёт дал брат 33-летнего игрока – Ильхан Гюндоган.

«Сообщения в прессе не отражают правду. Перед матчем с «Баварией» я не встречался ни с кем из «Галатасарая», чтобы поговорить об Илкае. Никаких встреч или чего-то ещё не было. Я хочу прояснить это. Ни я, ни Илкай не можем понять, откуда взялась эта новость. Илкай сосредоточен на «Барселоне», - сказал Ильхан Mundo Deportivo.

В 17 матчах за «Барселону» Илкай Гюндоган забил один гол и отдал пять голевых передач на партнёров.