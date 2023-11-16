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​Игрок «Вильярреала» Пино серьёзно травмировал колено

16 Ноября 2023 • 20:32 Комментировать
Вильярреал
...
Осасуна
26.11 16:00

Вингер «Вильярреала» Йереми Пино на одной из последних тренировок получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Травмы «крестов» довольно серьёзны, и восстановление после них занимает длительный отрезок времени. Ожидается, что Пино вернётся в строй уже к следующему сезону.

В сезоне 2023/2024 Йереми Пино сыграл за «Вильярреал» 10 матчей. В них футболист не отмечался результативными действиями.

На текущий момент «Вильярреал» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Йереми Пино

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ВИЛЬЯРРЕАЛ ОСАСУНА
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