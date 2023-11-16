​Игрок «Вильярреала» Пино серьёзно травмировал колено

Вингер «Вильярреала» Йереми Пино на одной из последних тренировок получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Травмы «крестов» довольно серьёзны, и восстановление после них занимает длительный отрезок времени. Ожидается, что Пино вернётся в строй уже к следующему сезону.

В сезоне 2023/2024 Йереми Пино сыграл за «Вильярреал» 10 матчей. В них футболист не отмечался результативными действиями.

На текущий момент «Вильярреал» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.