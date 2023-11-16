«Барселона» может уволить Хави — на его место уже есть кандидат

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может потерять работу по итогам нынешнего сезона.

Как утверждает El Chiringuito TV, если Хави не сможет выполнить задачи, поставленные руководством, то боссы будут рассматривать возможную отставку специалиста. Сообщается, что место испанца может занять Рафаэль Маркес, который на данный момент руководит второй командой «Барселоны».

После 13 туров каталонский клуб располагается на третьей позиции в чемпионате Испании, имея в своем активе 30 очков. Отставание «сине-гранатовых» от лидирующей «Жироны» составляет четыре балла.

В предстоящем матче «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано». Поединок 14-го тура Ла Лиги запланирован на 25 ноября.