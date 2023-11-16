Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

WhoScored не нашёл слабых сторон в игре Беллингема

16 Ноября 2023 • 18:14 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем проводит восхитительный сезон.

Сервис футбольной статистики WhoScored провел анализ игр Беллингема и опубликовал данные о его сильных и слабых сторонах. По данным источника, главными преимуществами хавбека являются: завершение атак, дриблинг, дальние удары, отбор и игра в защите. Отметим, что в графе слабых сторон Беллингема указано, что у игрока нет существенных минусов.  

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз смог поразить ворота соперников и записать на свой счет три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
18:14
WhoScored не нашёл слабых сторон в игре Беллингема
18:03
«Реал» получит солидную компенсацию за травму Камавинга
16:33
Камавинга стал восьмым травмированным игроком «Реала»
16:22
Анчелотти: «Футбол менялся, меняется и будет меняться»
16:04
Модрич — о Бенитесе: Я чувствовал, что его методы не сработают в «Реале»
14:47
Камавинга выбыл из-за травмы до конца года 1
13:27
Камавинга пропустит около месяца из-за травмы
13:11
Гюндоган: «Рюдигер сказал, что ему очень понравился Гюлер»
13:07
Гюндоган: «Гюлер своим стилем очень похож на Озила, даже Месут это признал»
12:15
Гримальдо: «Реал» – один из лучших клубов в мире, если не лучший»
11:02
В «ПСЖ» считают, что у Мбаппе в «Реале» будут такие же проблемы с Винисиусом, как и с Неймаром
15 Ноября
22:59
​Куртуа основал гоночную команду
16:51
Марсело: «Я всегда старался не злить Месси, ведь когда он злился, его было сложнее остановить»
16:21
Гюлер впал в депрессию из-за травм 1
12:59
Эндрик: «Ненавижу ходить в ночные клубы и делать то, что причинит вред моему имиджу»
11:03
Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» и готов за это сражаться»
02:35
Хоселу высмеял слова Пике о «Реале»: «Наверное, он просто завидует»
02:11
Хоселу сравнил уровень игры «Реала» и «Барселоны»
14 Ноября
23:39
Романо: «Скауты «Барселоны» и «Реала» следят за Уильямсом, но официальных предложений пока нет»
21:12
Федерико Вальверде: «Ничего не имею против «Арсенала», но я никогда не хотел играть в Англии»
16:19
Кроос: «Беллингем выдал отличный старт, это очень важно»
16:13
Нико Уильямс: «Интерес «Реала» и «Барселоны» свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь»
13:46
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:31
Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»
03:01
Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ
02:35
Родриго назвал двух лучших игроков Ла Лиги, выступающих не за «Реал»
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
23:55
Анчелотти назвал главную ошибку тренеров нового поколения
23:44
«Реал» изменил стратегию в сделке по Мбаппе
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля» 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
18:53 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ нацелились на одноклубника Захаряна
18:14 · Испания. Ла Лига
WhoScored не нашёл слабых сторон в игре Беллингема
18:03 · Испания. Ла Лига
«Реал» получит солидную компенсацию за травму Камавинга
16:33 · Испания. Ла Лига
Камавинга стал восьмым травмированным игроком «Реала»
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»
16:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Футбол менялся, меняется и будет меняться»
16:04 · Испания. Ла Лига
Модрич — о Бенитесе: Я чувствовал, что его методы не сработают в «Реале»
15:39 · Испания. Ла Лига
​Ровно 20 лет назад Месси дебютировал за «Барселону» 4
15:22 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ принял решение по Десту
15:17 · Англия. Премьер-лига
Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»
15:13 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» может вернуть Вейгу зимой
14:47 · Испания. Ла Лига
Камавинга выбыл из-за травмы до конца года 1
14:15 · Испания. Ла Лига
​Агент рассказал, где может продолжить карьеру Модрич
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может попробовать обменять Рафинью на Гимараэса
13:27 · Испания. Ла Лига
Силкин: «Только от Захаряна зависит его успех в Испании»
Все новости
Рекомендуем