WhoScored не нашёл слабых сторон в игре Беллингема

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем проводит восхитительный сезон.

Сервис футбольной статистики WhoScored провел анализ игр Беллингема и опубликовал данные о его сильных и слабых сторонах. По данным источника, главными преимуществами хавбека являются: завершение атак, дриблинг, дальние удары, отбор и игра в защите. Отметим, что в графе слабых сторон Беллингема указано, что у игрока нет существенных минусов.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз смог поразить ворота соперников и записать на свой счет три ассиста.