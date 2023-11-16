«Реал» получит солидную компенсацию за травму Камавинга

ФИФА выплатит мадридскому «Реалу» компенсацию за травму полузащитника Эдуардо Камавинга, которую он получил в расположении сборной Франции.

Согласно данным журналиста Хосе Феликса Диаса, 21-летний хавбек пропустит из-за повреждения колена два месяца. За это ФИФА переведет на счет «сливочных» 1 232 880 евро.

Источник отмечает, что данная компенсация предусматривается в том случае, если на восстановление игрока уйдет более 28 дней.

Ближайший матч «Реала» пройдет 26 ноября. Соперником мадридцев в 14-м туре Ла Лиги станет «Кадис». Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.