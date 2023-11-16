Камавинга стал восьмым травмированным игроком «Реала»

Лазарет мадридского «Реала» пополнился французским полузащитником Эдуардо Камавинга.

Напомним, 21-летний хавбек получил травму колена в расположении национальной команды и пропустит оставшиеся матчи 2023 года.

Стоит сказать, что Камавинга является далеко не первым травмированным игроком в составе «Реала». На данный момент в лазарете «сливочных» числятся следующие футболисты: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Кепа Аррисабалага, Арда Гюлер, Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга.

Следующий матч «Реал» проведет 26 ноября против «Кадиса». Игра 14-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 20:30 по мск.