Анчелотти: «Футбол менялся, меняется и будет меняться»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об изменениях в футболе.

«Футбол эволюционирует. Он менялся, меняется и будет меняться. Это уже не тот вид спорта, который был в 90-х. Сейчас игроки стали более профессиональными. Спустя 30 лет я все еще тренирую, а это значит, что я хорошо адаптировался», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Итальянский специалист возглавляет «Реал» с лета 2021 года. В текущем сезоне «сливочные» набрали 32 очка в 13 играх и занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре команда Анчелотти на выезде сыграет с «Кадисом». Матч между командами запланирован на 26 ноября, начало — в 20:30 по мск.