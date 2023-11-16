Модрич — о Бенитесе: Я чувствовал, что его методы не сработают в «Реале»

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о бывшем главном тренере команды Рафаэле Бенитесе, который на данный момент возглавляет «Сельту».

Напомним, Бенитес был наставником мадридского коллектива с июля 2015 по январь 2016 года.

— Он хотел изменить наш стиль, он постоянно навязывал свои идеи самым опытным игрокам. Я сразу подумал, что это может стать проблемой. Я чувствовал, что это не сработает в «Реале». Все пошло не в том направлении. Я не был удивлен, что клуб решил его заменить, — приводит слова Модрича Madrid Xtra.

После 13 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка.