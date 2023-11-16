​«Сельта» может вернуть Вейгу зимой

Полузащитник Габри Вейга входил в список самых талантливых испанских футболистов, и его летний переход в «Аль-Ахли» кого-то удивил, а кого-то даже шокировал. В саудовской команде Вейга много играет, но оказывает не такое сильное влияние на команду – он забил один гол и отдал один голевой пас в девяти играх чемпионата.

Между тем, «Сельта» рассматривает возможность возвращения хавбека в зимнее трансферное окно на правах аренды, сообщает Efe. Клуб из Виго хочет усилить состав команды, и аренда Вейги до конца сезона была бы отличным вариантом.

Отметим, что на текущий момент «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, то есть находится в зоне вылета.