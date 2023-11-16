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Камавинга выбыл из-за травмы до конца года

16 Ноября 2023 • 14:47 Комментировать (1)
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл из строя до конца календарного года из-за травмы колена. По информации от издания Relevo, француз больше не сыграет в 2023 году.

Напомним, Камавинга получил травму колена в расположении сборной Франции, после чего вернулся на тренировочную базу «Реала». Обследование показало, что Эдуардо пропустит остаток календарного года.

Таким образом, возвращение Камавинга стоит ожидать в январе 2024 года. Напомним, в сборной Франции полузащитника «Реала» заменил Кефрен Тюрам из «Ниццы», который был вызван главным тренером Дидье Дешамом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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Комментарии (1)
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Sparrow88
16 Ноября 2023 в 15:12
Каждый раз из-за игр сборных какая-то х...ня!
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