Камавинга выбыл из-за травмы до конца года

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выбыл из строя до конца календарного года из-за травмы колена. По информации от издания Relevo, француз больше не сыграет в 2023 году.

Напомним, Камавинга получил травму колена в расположении сборной Франции, после чего вернулся на тренировочную базу «Реала». Обследование показало, что Эдуардо пропустит остаток календарного года.

Таким образом, возвращение Камавинга стоит ожидать в январе 2024 года. Напомним, в сборной Франции полузащитника «Реала» заменил Кефрен Тюрам из «Ниццы», который был вызван главным тренером Дидье Дешамом.