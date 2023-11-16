​Агент рассказал, где может продолжить карьеру Модрич

Агент Борха Коуче, который работает с полузащитником «Реала» Лукой Модричем, дал комментарий по поводу будущего хорватского футболиста. Агент допустил, что Модрич может оказаться в Саудовской Аравии.

«Саудовские клубы? Этим летом к Модричу был интерес. У него есть предложения как от клуба из столицы, так и от другого клуба. Сейчас Модрич думает о «Реале», но идея с его переходом в Саудовскую профессиональную лигу реальна, если предложение будет подходящим», - слова агента приводит портал Goal со ссылкой на Shoot.

Луке Модричу 38 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 10 миллионов евро.