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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Агент рассказал, где может продолжить карьеру Модрич

16 Ноября 2023 • 14:15 Комментировать

Агент Борха Коуче, который работает с полузащитником «Реала» Лукой Модричем, дал комментарий по поводу будущего хорватского футболиста. Агент допустил, что Модрич может оказаться в Саудовской Аравии.

«Саудовские клубы? Этим летом к Модричу был интерес. У него есть предложения как от клуба из столицы, так и от другого клуба. Сейчас Модрич думает о «Реале», но идея с его переходом в Саудовскую профессиональную лигу реальна, если предложение будет подходящим», - слова агента приводит портал Goal со ссылкой на Shoot.

Луке Модричу 38 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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