Силкин: «Только от Захаряна зависит его успех в Испании»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Только от Арсена зависит его успех в Испании. Свою состоятельность надо доказывать хорошей игрой. В последнем матче Лиги чемпионов Захарян вышел очень хорошо», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

20-летний хавбек перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Захарян заключил с испанским клубом шестилетнее трудовое соглашение.