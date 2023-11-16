Камавинга пропустит около месяца из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга будет вынужден пробыть вне игры около месяца. По информации от издания Tiempo de Juego, предварительное сканирование показало, что французский хавбек пропустит месяц из-за травмы колена, которую получил на тренировке национальной сборной.

Отмечается, что Камавинга ещё пройдёт дополнительное обследование в расположении мадридского «Реала». После этого окончательно станет понятно, на протяжение какого срока команда Карло Анчелотти будет вынуждена обходиться без своего полузащитника.

Напомним, Камавинга недавно продлил контракт с мадридским «Реалом» до 2029 года.