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Гюндоган: «Рюдигер сказал, что ему очень понравился Гюлер»

16 Ноября 2023 • 13:11 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о том, как его партнёр по сборной Германии Антонио Рюдигер оценил уровень Арды Гюлера. Напомним, турок стал одноклубником Рюдигера минувшим летом, когда перебрался в мадридский «Реал».

«Я разговаривал с Рюдигером. Он сказал, что ему очень понравился Гюлер. При этом Антонио добавил, что у Арды есть проблемы с физическими показателями. Из-за травм он так и не успел начать сезон. При этом он остаётся очень талантливым», – сказал Гюндоган в беседе с AA Spor.

«Барселона» летом тоже интересовалась Гюлером, но именно «Реал» удовлетворил финансовые требования «Фенербахче» в размере 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Илкай Гюндоган Антонио Рюдигер Арда Гюлер ещё теги

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