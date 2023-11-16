Гюндоган: «Гюлер своим стилем очень похож на Озила, даже Месут это признал»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган сделал комплимент своему коллеге по мадридскому «Реалу» Арде Гюлеру. Полузащитник сборной Германии сравнил турка с экс-хавбеком «Реала» Месутом Озилом.

«Гюлер своим стилем очень похож на Озила, даже Месут это признал. Думаю, Арду впереди ждёт яркое будущее», – сказал Гюндоган в интервью AA Spor.

Напомним, Гюлер летом обошёлся команде Карло Анчелотти в 20 миллионов евро. При этом 18-летний полузащитник всё ещё не дебютировал за «королевский клуб» из-за травм. Совсем недавно турок получил очередное повреждение, которое оставит игрока вне игры на срок около месяца.