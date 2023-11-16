Полузащитник «Севильи» и сборной Хорватии Иван Ракитич высказался о возможном переходе в «Интер Майами», где выступают его бывшие одноклубники по «Барселоне» Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Хорват отметил, что это могло бы произойти, но, скорее всего, он останется в «Севилье».

«Предполагается, что есть устная договоренность о продлении контракта на 2 года. Посмотрим, что будет дальше. Но надеюсь, что хорват останется», - написал Ракитич в социальной сети, говоря о себе в третьем лице.

Контракт 35-летнего футболиста с «Севильей», за которую он выступает с 2020 года, рассчитан до конца нынешнего сезона.