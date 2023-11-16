«Барселоне» будет непросто продлить контракт с де Йонгом

Каталонская «Барселона» может столкнуться с трудностями при продлении контракта с полузащитником Френки де Йонгом. По информации от издания Marca, «сине-гранатовым» будет сложно продлить соглашение с нидерландским хавбеком.

Источник утверждает, что футболист ещё не забыл, как клуб обошёлся с ним летом 2022 года. Руководство всеми силами пыталось продать Френки, чтобы избавиться от самого высокооплачиваемого игрока и разгрузить зарплатную ведомость. Напомним, де Йонг отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед», так как хотел остаться в «Барселоне».

У Френки действует контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года. По этому соглашению де Йонг зарабатывает 37,5 миллионов евро в год.