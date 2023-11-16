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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич провёл переговоры с возможным новым клубом

16 Ноября 2023 • 11:58 Комментировать

Опытный хорватский полузащитник Лука Модрич, который с большой долей вероятности покинет мадридский «Реал» в связи с завершением контракта, может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

По данным Todofichajes, представители неназванного саудовского клуба провели встречу с игроком, на которой обсудили детали возможного сотрудничества. Помимо Ближнего Востока, у Модрича есть вариант продолжения карьеры в США. Предложить контракт хорвату готов «Интер Майами», за который играет Лионель Месси.

Действующее соглашение полузащитника с «Реалом» истекает летом следующего года.

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