Модрич провёл переговоры с возможным новым клубом

Опытный хорватский полузащитник Лука Модрич, который с большой долей вероятности покинет мадридский «Реал» в связи с завершением контракта, может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

По данным Todofichajes, представители неназванного саудовского клуба провели встречу с игроком, на которой обсудили детали возможного сотрудничества. Помимо Ближнего Востока, у Модрича есть вариант продолжения карьеры в США. Предложить контракт хорвату готов «Интер Майами», за который играет Лионель Месси.

Действующее соглашение полузащитника с «Реалом» истекает летом следующего года.

Анчелотти: «Я ошибся в отношении Модрича»