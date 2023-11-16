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В «ПСЖ» считают, что у Мбаппе в «Реале» будут такие же проблемы с Винисиусом, как и с Неймаром

16 Ноября 2023 • 11:02 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

«ПСЖ» нашёл аргумент для того, чтобы отговорить нападающего Килиана Мбаппе от перехода в мадридский «Реал». По информации от издания Diario AS, парижане считают, что в «королевском клубе» у Мбаппе будут проблемы в отношениях с другой звездой в лице Винисиуса Жуниора.

В качестве примера руководство парижан приводит Мбаппе период выступлений с Неймаром. Напомним, француз несколько раз ссорился с бразильцем, а их скандалы просачивались в прессу.

Летом 2024 года Мбаппе станет свободным агентом, если не продлит свой контракт с «ПСЖ». Приоритетным вариантом для француза является переход в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги

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