В «ПСЖ» считают, что у Мбаппе в «Реале» будут такие же проблемы с Винисиусом, как и с Неймаром

«ПСЖ» нашёл аргумент для того, чтобы отговорить нападающего Килиана Мбаппе от перехода в мадридский «Реал». По информации от издания Diario AS, парижане считают, что в «королевском клубе» у Мбаппе будут проблемы в отношениях с другой звездой в лице Винисиуса Жуниора.

В качестве примера руководство парижан приводит Мбаппе период выступлений с Неймаром. Напомним, француз несколько раз ссорился с бразильцем, а их скандалы просачивались в прессу.

Летом 2024 года Мбаппе станет свободным агентом, если не продлит свой контракт с «ПСЖ». Приоритетным вариантом для француза является переход в мадридский «Реал».