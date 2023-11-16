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Президент «Атлетико» Сересо: «Фелиш будет одним из лучших игроков в Европе»

16 Ноября 2023 • 10:52 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал ситуацию с нападающим Жоау Фелишем, который в нынешнем сезоне на правах аренды защищает цвета каталонской «Барселоны».

«Фелиш будет одним из лучших игроков в Европе. Я желаю ему всего наилучшего в «Барселоне». Он выступает за свою команду на правах аренды, но если «Барселона» захочет выкупить Жоау на постоянной основе, у них будет возможность это сделать. Если выкупа не произойдёт, Фелиш вернётся», – сказал Сересо в беседе с COPE.

Напомним, Фелиш летом лично настоял на уходе из «Атлетико», так как хотел выступать исключительно за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Энрике Сересо Жоау Фелиш ещё теги

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