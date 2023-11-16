Президент «Атлетико» Сересо: «Фелиш будет одним из лучших игроков в Европе»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал ситуацию с нападающим Жоау Фелишем, который в нынешнем сезоне на правах аренды защищает цвета каталонской «Барселоны».

«Фелиш будет одним из лучших игроков в Европе. Я желаю ему всего наилучшего в «Барселоне». Он выступает за свою команду на правах аренды, но если «Барселона» захочет выкупить Жоау на постоянной основе, у них будет возможность это сделать. Если выкупа не произойдёт, Фелиш вернётся», – сказал Сересо в беседе с COPE.

Напомним, Фелиш летом лично настоял на уходе из «Атлетико», так как хотел выступать исключительно за «Барселону».