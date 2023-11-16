Симеоне: «Я не одержим победой в Лиге чемпионов»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что у него нет навязчивой идеи выиграть с «матрасниками» Лигу чемпионов.

«Я не одержим победой в Лиге чемпионов. Эта команда ни разу не выигрывала этот турнир. Однако я здесь не для этого. Для нас счастье просто принимать участие в турнирах. Мы знаем, насколько это тяжело. Я смотрю на победу в ЛЧ, как на фантазию, ведь она бывает у всех людей», - передает слова аргентинского специалиста El Larguero.

Напомним, что «Атлетико» дважды под руководством Симеоне выходил в финал Лиги чемпионов, но не смог добиться успеха.