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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нападающий «Реала» Хоселу назвал жемчужиной игрока «Барселоны»

16 Ноября 2023 • 09:22 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением о 16-летнем таланте каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин – жемчужина Испании, его нужно всячески поддерживать и наставлять. Это отличный молодой парень, мы все его поддерживаем. В будущем он станет одним из главных звеньев в сборной Испании», - приводит слова нападающего «сливочных» Cope.

Напомним, что Ямаль является воспитанником футбольной академии «Барселоны».

В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 17 поединках «сине-гранатовых», отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хоселу Ламин Ямаль ещё теги
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