Нападающий «Реала» Хоселу назвал жемчужиной игрока «Барселоны»

Форвард мадридского «Реала» Хоселу поделился мнением о 16-летнем таланте каталонской «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ламин – жемчужина Испании, его нужно всячески поддерживать и наставлять. Это отличный молодой парень, мы все его поддерживаем. В будущем он станет одним из главных звеньев в сборной Испании», - приводит слова нападающего «сливочных» Cope.

Напомним, что Ямаль является воспитанником футбольной академии «Барселоны».

В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 17 поединках «сине-гранатовых», отметившись одним голом и тремя результативными передачами.