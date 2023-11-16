Игрок «Реала» травмировался в сборной Франции

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга покинул расположение сборной Франции из-за повреждения, об этом рапортует El Chiringuito TV.

Как отметил источник, медицинский штаб «трёхцветных» принял такое решение после повторного обследования 21-летнего хавбека. У Эдуардо выявлены проблемы с коленом. Он получил травму во время столкновения с Усманом Дембеле во время тренировочного занятия.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Камавинга провел 13 поединков за «королевский» клуб. Полузащитник не отметился результативными действиями, при этом получив три желтые карточки.