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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала» травмировался в сборной Франции

16 Ноября 2023 • 08:46 Комментировать

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга покинул расположение сборной Франции из-за повреждения, об этом рапортует El Chiringuito TV.

Как отметил источник, медицинский штаб «трёхцветных» принял такое решение после повторного обследования 21-летнего хавбека. У Эдуардо выявлены проблемы с коленом. Он получил травму во время столкновения с Усманом Дембеле во время тренировочного занятия.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Камавинга провел 13 поединков за «королевский» клуб. Полузащитник не отметился результативными действиями, при этом получив три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Эдуардо Камавинга ещё теги
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