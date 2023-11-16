Анчелотти: «Судьи в Испании не уважают тренеров»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», обратился к главе судейского комитета чемпионата Испании Давиду Гутьерресу.

«Вы просите от тренеров уважения к вам, но сами арбитры не уважают нас», - передает слова наставника «сливочных» El Chiringuito TV.

По итогам 13 туров испанского чемпионата мадридский гранд набрал 32 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующей «Жироны» на два очка. В следующем туре Ла Лиги подопечные Анчелотти на выезде сыграют против «Кадиса».