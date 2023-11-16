Анчелотти назвал самый великий футбольный клуб мира

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал свое мнение о «королевском» клубе.

«Работа в семейной атмосфере помогает добиваться результата и раскрывать свои лучшие качества. «Реал» - самый великий футбольный клуб в мире с богатой историей. Здесь отличая семейная атмосфера», - поведал итальянский специалист во время пресс-конференции.

Ранее в прессе появилась информация, что Анчелотти покинет «Реал» по завершении сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании мадридская команда набрала 32 балла и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Жироне».