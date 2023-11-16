Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал самый великий футбольный клуб мира

16 Ноября 2023 • 08:21 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал свое мнение о «королевском» клубе.

«Работа в семейной атмосфере помогает добиваться результата и раскрывать свои лучшие качества. «Реал» - самый великий футбольный клуб в мире с богатой историей. Здесь отличая семейная атмосфера», - поведал итальянский специалист во время пресс-конференции.

Ранее в прессе появилась информация, что Анчелотти покинет «Реал» по завершении сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании мадридская команда набрала 32 балла и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Жироне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
11:51 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» нашёл нового центрального нападающего
11:44 · Испания. Ла Лига
Агент Флорентину Луиша: «Барселона» была одним из клубов, который проявлял интерес к клиенту»
11:36 · Испания. Ла Лига
Кефрен Тюрам заменит Камавинга в заявке сборной Франции
11:02 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» считают, что у Мбаппе в «Реале» будут такие же проблемы с Винисиусом, как и с Неймаром
10:52 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Фелиш будет одним из лучших игроков в Европе»
10:40 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Я не одержим победой в Лиге чемпионов»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
09:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» выбрала усиление в полузащиту
09:22 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Реала» Хоселу назвал жемчужиной игрока «Барселоны»
08:46 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» травмировался в сборной Франции
08:32 · Германия. Бундеслига
Гримальдо выбрал страну, где хочет продолжить карьеру
08:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Судьи в Испании не уважают тренеров»
08:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал самый великий футбольный клуб мира
04:12 · Испания. Ла Лига
​Пуйоль посетил тренировку «Барселоны»
03:50 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» нашла 16-летний талант в Мали
Все новости
Рекомендуем