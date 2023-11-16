​Пуйоль посетил тренировку «Барселоны»

Каталонская «Барселона» угодила в кризис, по слухам, наставник клуба Хави Эрнандес потихоньку теряет контроль над ситуацией, а потому мотивировать игроков клуба решил бывший капитан Карлес Пуйоль.

Его характер закалялся в сумрачные времена «вангальщины» в «Барселоне», а потому над нынешним кризисом Карлес может только посмеяться - при нем бывали времена, когда «Барселона» напоминала «Аякс», но не столько по тогдашнему составу, сколько по нынешним падениям в турнирной таблице.

Пуйоль пообнимался с Хави, пообщался со старыми клубными знакомыми и напутствовал нынешнюю молодежь клуба.