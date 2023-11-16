​«Барселона» нашла 16-летний талант в Мали

Скауты каталонской «Барселоны» не зря прослыли одними из самых зорких в европейском футболе, они не поленились отправиться в Индонезию, где проходит чемпионат мира в категории U-17. Там им интересен прежде всего 16-летний Ибрагим Диарра из Республики Мали.

Как сообщает Jijantes, «Барселона» заприметила игрока еще во время Кубка Африки в соответствующей категории, и сейчас ее скауты воспользовались еще одним шансом посмотреть на талантливого игрока. Как уточняет источник, «Барселона» планирует ангажировать игрока на сезон 2024/2025 - Диарра из Мали может стать партнером Ямаля.