​Иньиго Мартинес прокомментировал проблемы «Барселоны»

Каталонская «Барселона» переживает очередной кризис, команда проиграла в Лиге чемпионов украинскому «Шахтеру» и с трудом набирает очки во внутреннем чемпионате. Кризис прокомментировал Иньиго Мартинес, защитник клуба и сборной Испании:

- Надо привыкать, критика всегда неизбежна. Уверен, что болельщики поддерживают нас. Потому мы должны просто делать свою работу и не слушать прессу. У нас есть потенциал справиться с проблемами. Нам надо ставить нашу любимую игру, совершенствовать ее и тогда придут победы, - цитирует слова Мартинеса итальянское новостное агентство ITASportPress.