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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Куртуа основал гоночную команду

15 Ноября 2023 • 22:59 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа является поклонником автоспорта - настолько, что решил вложить свои деньги в гоночную команду. Куртуа стал основателем и владельцем команды, которая будет выступать в испанской «формуле-4» на шасси «Татуус» и под названием Autotecnica Motori-Abarth. До дебюта, впрочем, еще далеко - целых полгода. Это случится в мае на этапе в Наварро.

- F4 представляет собой признанную во всем мире гоночную категорию. Она позволяет сражаться лучшим молодым пилотам со всего света, - цитирует пресс-релиз FIA по этому поводу итальянское новостное агентство ITASportPress.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа

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