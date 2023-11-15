​Куртуа основал гоночную команду

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа является поклонником автоспорта - настолько, что решил вложить свои деньги в гоночную команду. Куртуа стал основателем и владельцем команды, которая будет выступать в испанской «формуле-4» на шасси «Татуус» и под названием Autotecnica Motori-Abarth. До дебюта, впрочем, еще далеко - целых полгода. Это случится в мае на этапе в Наварро.

- F4 представляет собой признанную во всем мире гоночную категорию. Она позволяет сражаться лучшим молодым пилотам со всего света, - цитирует пресс-релиз FIA по этому поводу итальянское новостное агентство ITASportPress.