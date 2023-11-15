​Прокурор просит 12 лет заключения для Алвеса, он надеется на срок в четыре года

В Испании стартует суд по делу Дани Алвеса, который обвиняется в изнасиловании и почти весь год провел в тюремном заключении. Накануне суда, как сообщает Antena 3, уже известна примерная «расстановка сил». Прокурор обвинения просит двенадцать лет тюремного заключения для бывшего игрока каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса».

Однако защита также не сидит сложа руки - адвокаты Алвеса пытаются договориться с пострадавшей и выплатить ей приличную сумму денег. В таком случае предполагается сокращение тюремного срока на две трети от запрашиваемого - то есть Алвес может освободиться после четырех лет хлебания тюремной баланды.