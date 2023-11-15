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​Прокурор просит 12 лет заключения для Алвеса, он надеется на срок в четыре года

15 Ноября 2023 • 22:39 Комментировать

В Испании стартует суд по делу Дани Алвеса, который обвиняется в изнасиловании и почти весь год провел в тюремном заключении. Накануне суда, как сообщает Antena 3, уже известна примерная «расстановка сил». Прокурор обвинения просит  двенадцать лет тюремного заключения для бывшего игрока каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса».

Однако защита также не сидит сложа руки - адвокаты Алвеса пытаются договориться с пострадавшей и выплатить ей приличную сумму денег. В таком случае предполагается сокращение тюремного срока на две трети от запрашиваемого - то есть Алвес может освободиться после четырех лет хлебания тюремной баланды.


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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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