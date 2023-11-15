​Кике Сетьен рассказал, что «Барселона» не хотела платить ему

Бывший наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен, уволенный из клуба после скандального поражения со счетом 2:8 от мюнхенской «Баварии», заявил, что каталонцы не хотели платить ему за работу.

Напомним, что «Барселона» разорвала контракт с Сетьеном досрочно и была вынуждена выплачивать ему зарплату до июня 2022 года.

- Они пытались уговорить меня не просить у них выплаты, на что я, конечно же, не согласился. Они вынуждены соблюдать свои обязательства, но я знаю многих тренеров, столкнувшихся с такими же проблемами, - цитирует слова Сетьена итальянское новостное агентство ITASportPress.