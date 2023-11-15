Агент: «Реал Сосьедад» — слишком сильная команда для Захаряна»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о российском хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Арсен качественный футболист. Однако «Реал Сосьедад» — слишком сильная команда для него. Сейчас Захаряну нужно играть, и было бы лучше перейти в команды послабее», — цитирует агента «КП Спорт».

В составе сан-себастьянского клуба 20-летний полузащитник принял участие в десяти встречах во всех турнирах, в которых не записал на свой счет ни одного результативного балла.

После 13 сыгранных туров «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своей копилке 22 зачетных балла.