Итальянский тренер Карло Анчелотти покинет должность главного тренера «Реала» по завершению нынешнего сезона. Об этом на своих страницах сообщает TodoFichajes, ссылаясь на источники.

Анчелотти счастлив в «Реале», но он уйдёт из клуба летом. Отмечается, что итальянский клуб уже дал согласие на работу со сборной Бразилии. Слухи уже давно связывают Карло с постом рулевого «селесао».

Стоит сказать, что действующий контракт Карло Анчелотти рассчитан как раз до конца сезона 2023/2024.

На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.