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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти покинет «Реал» слухи

15 Ноября 2023 • 19:49 Комментировать (1)
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Итальянский тренер Карло Анчелотти покинет должность главного тренера «Реала» по завершению нынешнего сезона. Об этом на своих страницах сообщает TodoFichajes, ссылаясь на источники.

Анчелотти счастлив в «Реале», но он уйдёт из клуба летом. Отмечается, что итальянский клуб уже дал согласие на работу со сборной Бразилии. Слухи уже давно связывают Карло с постом рулевого «селесао».

Стоит сказать, что действующий контракт Карло Анчелотти рассчитан как раз до конца сезона 2023/2024.

На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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Комментарии (1)
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Vladik1993-25
15 Ноября 2023 в 20:14
итальянский клуб уже дал согласие на работу со сборной бразилии?
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