​Месси: «Гвардиола, наверное, лучший тренер в моей карьере»

Уже более десяти лет, как Хосеп Гвардиола покинул «Барселону», отправившись сначала в мюнхенскую «Баварию», а затем в «Манчестер Сити», но Лионель Месси и сейчас считает его лучшим тренером в своей карьере. Он признался в этом в ходе совместного интервью с Хорхе Вальдано:

- Когда я смотрю со стороны на все то, чего мы добились, то у меня перехватывает дыхание. Я не сомневаюсь в своих словах, когда говорю, что Гвардиола - особый тренер. Наверное, лучший в моей карьере, - цитирует слова Лионеля Месси итальянское новостное агентство ITASportPress.

Месси выступал под началом Гвардиолы с 2008 по 2013 год.