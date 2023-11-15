​Вальдано поддержал слова Месси о Гвардиоле

Бывший нападающий аргентинской сборной и мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поддержал слова Лионеля Месси, который в шутливой форме упрекнул своего бывшего наставника по «Барселоне» Хосепа Гвардиолу в том, что из-за того затормозилось развитие футбола. Вальдано был собеседником Месси во время того разговора.

- Так точно, даже во второй или третьей лиге порой можно увидеть, как центральный защитник бежит вперед, - цитирует слова Хорхе Вальдано итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас Хосеп Гвардиола тренирует английский «Манчестер Сити».