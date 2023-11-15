Марсело: «Я всегда старался не злить Месси, ведь когда он злился, его было сложнее остановить»

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело признался, что в матчах против каталонской «Барселоны» старался не злить главную звезду «сине-гранатовых» в лице Лионеля Месси.

«Мы не разговаривали с Месси во время матчей, так как он вёл себя тихо. Если мы провоцировали его, он становился злым. В таком состоянии его было гораздо сложнее остановить», – цитирует Марсело Barca Universal.

Напомним, Марсело выступал за мадридский «Реал» с 2007 по 2022 год. Ныне бразилец защищает цвета «Флуминенсе», в составе которого недавно выиграл Кубок Либертадорес.

За свою карьеру Марсело 31 раз встречался с «Барселоной». В этих матчах бразилец отметился двумя голами и тремя ассистами.