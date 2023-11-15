Гюлер впал в депрессию из-за травм

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер впал в депрессию из-за того, что получил очередную травму. По информации от журналиста Хорхе Пикона, турецкий хавбек находится в подавленном состоянии.

Напомним, Гюлер перебрался в мадридский «Реал» минувшим летом, но до сих пор не смог дебютировать за новую команду из-за различных травм. После очередного повреждения стало известно, что турок пропустит около месяца. При этом источник сообщает, что «Реал» пока не торопится называть точные сроки возвращения Гюлера, чтобы не возложить на футболиста лишнее давление.

Напомним, трансфер Арды из турецкого «Фенербахче» обошёлся «Реалу» в 20 миллионов евро.