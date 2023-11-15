​Месси рассказал, как Гвардиола... навредил футболу

Бывший подопечный Хосепа Гвардиолы, Лионель Месси, выразил неожиданное мнение - Гвардиола навредил футболу. По его словам, каталонский суперспециалист заставил всех уверовать в то, что заниматься футболом легко - и слишком многие захотел сымитировать его.

- То, что сделал с футболом Хосеп - просто невероятно. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом. Но из-за этого он даже навредил футболу - потому что слишком многие теперь пытаются имитировать его, вместо того, чтобы развивать свой путь и стиль, - считает обладатель «Золотого мяча».

Месси выступал под началом Гвардиолы с 2008 по 2013 год в «Барселоне».