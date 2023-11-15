«Атлетико» не продаст Фелиша дешевле 70 миллионов евро

Мадридский «Атлетико» установил минимальный ценник на форварда Жоау Фелиша, который в нынешнем сезоне защищает цвета каталонской «Барселоны» на правах аренды. Напомним, у «сине-гранатовых» нет права выкупа, но руководство попробует провернуть трансфер на постоянной основе, если португалец хорошо себя проявит.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что если бы ему пришлось принимать решение сейчас, он бы выкупил Фелиша на постоянной основе.

Жоау в нынешнем сезоне провёл 10 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом и результативной передачей. Летом португалец настоял на том, что хочет перейти именно в «Барселону».