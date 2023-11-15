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Бэйл дал совет Беллингему, как добиться успеха в «Реале»

15 Ноября 2023 • 13:41 Комментировать

Бывший игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал совет восходящей звезде «королевского» клуба Джуду Беллингему.

«Мой совет Беллингему – продолжай играть за пределами футбольного поля. Ты должен соответствовать статусу «Реала». Нужно научиться общаться на испанском. Тогда все будет еще лучше.

Лично я этого не делал и, наверное, из-за этого началось мое падение. Мне просто хотелось поиграть в футбол и уйти домой», - передает слова валлийца Relevo.

Беллингем пополнил ряды «Реала» в летнее трансферное окно. 20-летний англичанин подписал с мадридцами долгосрочное трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Джуд Беллингем ещё теги
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