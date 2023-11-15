«Реал» или «Барселона»: Нико Уильямс сделал выбор

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс, у которого истекает срок действия трудового соглашения с нынешним клубом, может перейти в испанский гранд.

Как сообщает Todofichajes, 21-летний форвард находится в сфере интересов каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала». Сам игрок больше склоняется к переезду на «Сантьяго Бернабеу». Также интерес к Нико проявляет бирмингемская «Астон Вилла», но этот вариант выглядит маловероятным.

Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.