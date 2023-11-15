Эндрик: «Ненавижу ходить в ночные клубы и делать то, что причинит вред моему имиджу»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик рассказал о том, какого образа жизни придерживается. Напомним, бразильский вундеркинд по достижению 18 лет будет выступать за мадридский «Реал».

«Ненавижу посещать вечеринки и ходить в ночные клубы. Я не хотел бы быть вовлечённым в какой-нибудь скандал. Я не люблю делать то, что каким-то образом может причинить вред моему имиджу. Я полностью сконцентрирован на своей карьере, ничего больше», – цитирует Эндрика журналист Фабрицио Романо.

17-летний Эндрик достигнет совершеннолетия в июле 2024 года. Сразу после этого у бразильца будет возможность присоединиться к мадридскому «Реалу».