Тебас: «Беллингем - лучший футболист Европы»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о полузащитнике сборной Англии и мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«АПЛ сейчас масштабнее нашего чемпионат. Но зато в Ла Лиге играет лучший футболист Европы. Я имею в виду Джуда Беллингема. Мы по-прежнему являемся привлекательным вариантом для игроков», - передает слова руководителя Ла Лиги таблоид Daily Mail.

Напомним, что Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых забил 13 мячей и отдал три ассиста.