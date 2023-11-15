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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Беллингем - лучший футболист Европы»

15 Ноября 2023 • 11:55 Комментировать

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о полузащитнике сборной Англии и мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«АПЛ сейчас масштабнее нашего чемпионат. Но зато в Ла Лиге играет лучший футболист Европы. Я имею в виду Джуда Беллингема. Мы по-прежнему являемся привлекательным вариантом для игроков», - передает слова руководителя Ла Лиги таблоид Daily Mail.

Напомним, что Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых забил 13 мячей и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас Джуд Беллингем ещё теги
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