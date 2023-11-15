Симеоне назвал трёх тренеров, которые могли бы заменить его в «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал имена нескольких тренеров, которые могли бы заменить его у руля «матрасников».

«Кого бы я хотел видеть после себя? Наверное, кого-то из лучших. Анчелотти, Клопп или Почеттино», - передает слова аргентинского специалиста One Football.

Напомним, что Симеоне занимает пост главного тренера мадридского коллектива с 2011 года. Недавно стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2027 года.

Под руководством аргентинского наставника «Атлетико» выиграл восемь трофеев, в том числе два чемпионских титула в Ла Лиге.