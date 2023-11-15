Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» и готов за это сражаться»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу заявил, что остаться на «Сантьяго Бернабеу» на следующий сезон является его главной целью. Напомним, в нынешней кампании футболист сборной Испании выступает за «королевский клуб» на правах аренды из «Эспаньола».

«Хочу остаться в «Реале» и готов за это сражаться. Это является моей главной целью. Я ответил критикам довольно хорошо, забивая голы и принося команде очки. Анчелотти всегда говорит со мной прямо и искренне», – цитирует Хоселу журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Хоселу отметился пятью голами и двумя результативными передачами в испанской Ла Лиге.