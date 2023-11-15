Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» и готов за это сражаться»

15 Ноября 2023 • 11:03 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу заявил, что остаться на «Сантьяго Бернабеу» на следующий сезон является его главной целью. Напомним, в нынешней кампании футболист сборной Испании выступает за «королевский клуб» на правах аренды из «Эспаньола».

«Хочу остаться в «Реале» и готов за это сражаться. Это является моей главной целью. Я ответил критикам довольно хорошо, забивая голы и принося команде очки. Анчелотти всегда говорит со мной прямо и искренне», – цитирует Хоселу журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Хоселу отметился пятью голами и двумя результативными передачами в испанской Ла Лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хоселу

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
11:03
Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» и готов за это сражаться»
02:35
Хоселу высмеял слова Пике о «Реале»: «Наверное, он просто завидует»
02:11
Хоселу сравнил уровень игры «Реала» и «Барселоны»
14 Ноября
23:39
Романо: «Скауты «Барселоны» и «Реала» следят за Уильямсом, но официальных предложений пока нет»
21:12
Федерико Вальверде: «Ничего не имею против «Арсенала», но я никогда не хотел играть в Англии»
16:19
Кроос: «Беллингем выдал отличный старт, это очень важно»
16:13
Нико Уильямс: «Интерес «Реала» и «Барселоны» свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь»
13:46
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:31
Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»
03:01
Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
23:55
Анчелотти назвал главную ошибку тренеров нового поколения
23:44
«Реал» изменил стратегию в сделке по Мбаппе
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля» 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
11:03 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Хочу остаться в «Реале» и готов за это сражаться»
10:49 · Англия. Премьер-лига
У «Реала» появился серьёзный конкурент в борьбе за Дэвиса
10:33 · Испания. Ла Лига
Симеоне заявил, что никогда не возглавит сборную
08:58 · Испания. Ла Лига
Мората вспомнил о важном разговоре с Симеоне
08:25 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы купить Рафинью у «Барселоны»
03:48 · Испания. Ла Лига
Мората: «Я не думаю о «Золотом мяче»
02:35 · Испания. Ла Лига
Хоселу высмеял слова Пике о «Реале»: «Наверное, он просто завидует»
02:11 · Испания. Ла Лига
Хоселу сравнил уровень игры «Реала» и «Барселоны»
00:06 · Испания. Ла Лига
Молейро: «Я хотел бы играть в «Барселоне»
14 Ноября
23:48 · Италия. Серия А
Педро высказался о положении дел в «Барселоне»
23:39 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Скауты «Барселоны» и «Реала» следят за Уильямсом, но официальных предложений пока нет»
23:23 · Италия. Серия А
Педро Родригес: «Барселона» – мой дом, я очень хотел бы вернуться»
23:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассчитывает выкупить Фелиша по значительно сниженной цене
22:59 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямс высказался об интересе со стороны «Реала», «Барселоны» и клубов АПЛ
22:44 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» начинают сомневаться в Хави слухи
Все новости
Рекомендуем