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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне заявил, что никогда не возглавит сборную

15 Ноября 2023 • 10:33 Комментировать

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно того, хочет ли он поработать в сборной.

«Возможность поработать в другом клубе? Я не исключаю этого. Думаю, рано или поздно это случится. Сборная? Нет, этого точно не будет. Это очень сложно», - передает слова аргентинского специалиста El Larguero.

53-летний специалист занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года. Срок действующего трудового соглашения между «матрасниками» и Симеоне рассчитан до конца июня 2027 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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