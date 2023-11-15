Симеоне заявил, что никогда не возглавит сборную

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно того, хочет ли он поработать в сборной.

«Возможность поработать в другом клубе? Я не исключаю этого. Думаю, рано или поздно это случится. Сборная? Нет, этого точно не будет. Это очень сложно», - передает слова аргентинского специалиста El Larguero.

53-летний специалист занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года. Срок действующего трудового соглашения между «матрасниками» и Симеоне рассчитан до конца июня 2027 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании.